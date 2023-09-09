5 Fakta Gas Elpiji hingga Permainan Harga di Pengecer

JAKARTA - Permainan harga gas elpiji para pengecer kini tengah ramai di tengah masyarakat. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membenarkan adanya permainan dari para pengecer gas elpiji 3 kilogram (Kg) tersebut.

Direktur Utama PT Pertamina tersebut menegaskan perlunya antisipasi dalam penyaluran LPG 3 kg hingga BBM subsidi. Hal itu dikhawatirkan adanya penggelapan dalam penimbunan dari persediaan yang mengakibatkan melonjaknya harga keduanya.

Okezone merangkum fakta-fakta terkait permainan harga gas elpiji di pengecer, Sabtu (9/9/2023).

1. Kecurangan Pengecer Gas Elpiji 3 Kg

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan adanya permainan penyaluran gas elpiji 3 kilogram (Kg) di tingkat pengecer.