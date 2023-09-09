Jadwal Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hal tersebut dilakukan Kepala Negara usai menghadiri gelar KTT G20 di India,

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

"Presiden mungkin setelah pulang dari India (Jajal KCJB) setelah itu," kata Menhub di Gedung DPR, dikutip Sabtu (9/9/2023).

Menhub juga mengatakan bahwa setelah dijajal oleh Presiden, kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibuka bagi masyarakat secara gratis.

"Nanti setelah Presiden ya," katanya.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan bahwa sebelum beroperasi secara operasional masyarakat disepanjang jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan masyarakat dapat menjajal secara gratis pada September 2023.

"Kita harapkan September ini bisa kita mulai. jadi sebelum cod pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbayar, termasuk penumpang di kanan kiri trase yang terdampak. itu pasti," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Stasiun Halim Jakarta, Rabu, 6 September 2023.

Meski begitu, Dwiyana belum dapat memastikan tanggal pasti masyarakat sekitar jalur dan masyarakat umum dapat menjajal kereta cepat.

Di tempat yang sama, General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan warga di sekitar jalur dari wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga ke Bandung.