7 Kelakuan Kocak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Berikut Faktanya

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kerap melakukan hal-hal lucu dan usil kepada para rekannya di Kabinet Indonesia Maju.

Pemilik nama lengkap Mochamad Basuki Hadimuljono ini sudah menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dua periode Presiden Joko Widodo. Artinya, Pak Bas, sudah menjabat sejak 2014 sampai sekarang.

Basuki Hadimuljono sering melakukan hal-hal kocak ketika dalam acara-acara besar. Momen ini sering terjadi dan tertangkap oleh sebagian orang hingga ramai menjadi perbincangan para netizen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memang suka ada saja tingkahnya yang membuat masyarakat tertawa.

Mengutip informasi dari Okezone, Minggu (10/08/2023), inilah 7 kelakuan Kocak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada momen-momen tertentu.

1. Menjadi Fotografer

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 masih berlangsung tahun lalu, para delegasi dan tamu diajak mengunjungi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar untuk berkeliling dan menanam bibit mangrove. Para delegasi beserta Presiden Joko Widodo terlihat kompak mengenakan outfit kasual, polo shirt berwarna putih berkerah.

Dalam momen tersebut terlihat Menteri Basuki justru malah asik memotret dengan kamera kesayangannya. Menteri Basuki benar-benar seperti fotografer handal melebur dengan para awak media yang meliput.

2. Berjabat tangan dengan banner

Dalam suatu acara terntentu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ini sempat melihat sebuah banner gambar dirinya, ia langsung menghampiri banner tersebut dan sepertu tengah berinteraksi dengan banner itu.

Kocaknya pak Menteri Basuki ini terlihat seolah - olah sedang berjabat dengan banner tersebut. Dengan anggapan seperti dua orang yang saling berjabatan tangan.

3. Menyinkap Beskap Pakaian Erick Thohir

Dalam momen upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2023). Menteri Basuki Hadimuljono sempat tertangkap sebuah kamera, tengah menyikap beskap yang dikenakan oleh Menteru BUMN Erick Thohir. Dalam kamera terlihat ai sedang mengecek baju yang dipakai oleh Erick Thohir.

Terlebih, keduanya memang duduk bersebelahan. Momen itu pun terlihat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sontak ia tertawa hingga memperlihatkan giginya.

4. Ngopi

Disela - sela kegiatan inpeksi proyek GBK, Menteri Basuki Hadimuljono justru sibuk meneguk segelas kopi hitam. Ia membeli dari pedagang keliling di sekitar komplek GBK, dengan menghibau agar pedagang tidak membuang sampah sembarangan.