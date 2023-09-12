Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BKN Spill Pendaftaran Seleksi CASN 2023

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |04:44 WIB
JAKARTA - Simak seleksi pendaftaran CASN 2023 yang akan segera di buka. Direktur Pengawasan dan Pengendalian II selaku PLT Karo Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nur Hasan telah memberitahukan informasi bahwa seleksi CASN 2023 ini tidak akan jauh berbeda dengan seleksi CASN tahun sebelumnya. Oleh karena itu seluruh alur tahapannya akan sama dengan tahun lalu.

"Seluruh tahapan seleksi CPNS 2023 tidak akan berbeda, hanya saja akan ada penambahan menu ASN karier untuk informasi uraian tugas jabatan formasi yang akan dibuka nanti. Lalu semua tahapannya masih sama dengan tahun sebelumnya ya," katanya kepada Okezone, Jumat, 8 September 2023.

Dirangkum dari sumber informasi Okezone, Selasa (11/9/2023), bahwa ternyata seluruh alur seleksinya akan sama dengan tahun lalu. Mulai dari syarat berkas dokumen yang di butuhkan hingga peraturan dan ketentuan yang akan diberlakukan selama masa seleksi dilaksanakan. Maka dari itu, bagi anda yang ingin mengikuti seleksi pendaftaran CASN bisa mempersiapkan diri dari sekarang.

