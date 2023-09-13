Cek Tanggal Lebaran 2024, Bisa Libur 10 Hari

Cek Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan tanggal libur Nasional dan cuti bersama 2024. Ada 27 hari jatah libur Nasional dan cuti bersama untuk tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, ke-27 hari terdiri dari 17 hari libur dan 10 hari cuti bersama pada 2024.

"Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari. Dimana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari," ujarnya.

Salah satu yang diumumkan dalam 27 hari libur nasional dan cuti bersama 2024 mengenai hari libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) 2024.

Pemerintah menetapkan 2 hari libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H pada Rabu dan Kamis 10 April-11 April 2024. Sementara, cuti bersama Lebaran pada tanggal 8, 9, 12, 15 April 2024.

Namun perlu diingat, penetapan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H akan ditentukan melalui sidang isbat Kementerian Agama.

Jika ditotal libur lebaran dan cuti bersama Lebaran 2024 sebanyak 6 hari. Namun, jika digabung dengan Sabtu dan Minggu (bukan hari kerja) maka libur Lebaran 2024 bisa sampai 10 hari.

Berikut ini rincian libur Lebaran 2024 bisa sampai 10 hari:

6 April 2024 (Hari Sabtu)

7 April 2024 (Hari Minggu)

8 April 2024 (Hari Senin): Cuti Bersama Lebaran 2024

9 April 2024 (Hari Selasa): Cuti Bersama Lebaran 2024