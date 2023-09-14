Pengusaha Diminta Masukkan Masa Kerja dan Jabatan ke Penghitungan Gaji

JAKARTA - Pengusaha diminta untuk menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaannya. Permintaan itu berawal dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dengan permintaan tersebut, maka jabatan dan lama waktu seorang pekerja masuk dalam penghitungan gaji.

"Kita terus mendorong agar sistem pengupahan yang berkeadilan melalui skema Struktur dan Skala Upah dapat diterapkan di perusahaan," ujar Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya.

Menaker mengatakan, penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.

"Oleh karena itu sistem pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah tersebut akan dapat berevolusi menjadi pengupahan yang efektif dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, sehingga pada akhirnya akan menunjang keberhasilan perusahaan," sambungnya.