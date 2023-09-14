Advertisement
INSPIRASI BISNIS

3 Sumber Kekayaan Calon Pacar Fuji Utami, Kapten Timnas Garuda Asnawi Mangkualam

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |05:06 WIB
3 Sumber Kekayaan Calon Pacar Fuji Utami, Kapten Timnas Garuda Asnawi Mangkualam
Sumber kekayaan Asnawi Mangkualam (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sumber kekayaan yang dimiliki Kapten Timnas Garuda Asnawi Mangkualam sekaligus calon pacar dari selebgram Fuji Utami

Saat ini tengah ramai jadi perbincangan netizen di media sosial atas kedekatan Asnawi dengan Fuji. Hal tersebut dibuktikan dari bocornya beberapa momen kebersamaan mereka yang diketahui oleh netizen tanah air.

Atas hal tersebut, kini sebagian masyarakat banyak yang menelusuri profil dari kapten timnas garuda itu. Seperti halnya sumber kekayaan yang dimiliki oleh pria asal Makassar ini.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa sumber kekayaan yang dimiliki oleh Asnawi Mangkualam:

1. Pendapatan Transfer Pemain

Sumber kekayaan Asnawi Mangkualam pertama didapat dari jumlah nilai transfer yang turut dirasakan ketika berada di Timnas Garuda Indonesia. Dirinya tercatat mulai bergabung dalam Timnas U-17 pada tahun 2013 silam.

Halaman:
1 2
