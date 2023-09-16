Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa yang Harus Dilakukan jika Tidak Mampu Melunasi Tunggakan BPJS?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |22:02 WIB
Apa yang Harus Dilakukan jika Tidak Mampu Melunasi Tunggakan BPJS?
Apa yang harus dilakukan jika tak mampu melunasi tunggakan BPJS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apa yang harus dilakukan jika tidak mampu melunasi tunggakan BPJS. Iuran BPJS Kesehatan harus dibayar agar tidak terjadi tunggakan.

Artikel ini akan mengulik pertanyaan apa yang harus dilakukan jika tidak mampu melunasi tunggakan BPJS. Pasalnya, ada beberapa pengguna atau pasien yang ternyata tidak membayar iuran BPJS setiap bulannya.

Hal ini membuat tagihan menunggak lebih besar sehingga tidak mampu melunasinya. Tentunya ini akan banyak merugikan bagi pengguna yang nantinya akan mendapatkan sanksi dari BPJS.

Berikut ini yang harus dilakukan jika tidak mampu melunasi tunggakan BPJS, dirangkum Sabtu (16/9/2023).

1. Turun Kelas BPJS Kesehatan

Kalian bisa menurunkan BPJS ke kelas III dengan biaya iuran paling ringan yaitu Rp.42.000 dan dipotong subsidi Rp.7000 menjadi Rp.35.000. Pengajuan penurunan kelas bisa dilakukan pada faskes terdekat ataupun melalui aplikasi Mobile JKN. Kalian cukup mengisi formulir kemudian melakukan perubahan data secara mudah. Kelebihan ketika menurunkan kelas adalah kamu bisa menjangkau biaya tunggakan sehingga lebih ringan.

2. Daftar Peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran)

Saat tidak mampu bayar tunggakan BPJS kamu bisa mengajukan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran). Hal ini dilakukan jika memang iuran BPJS termasuk berat dan kalian memiliki penghasilan rendah setiap bulannya. Kamu bisa datang ke Dinas Sosial terdekat kemudian meminta surat keterangan miskin kemudian akan disurvei. Setelah masuk ke dalam peserta BPJS PBI maka semua iuran dibayarkan pemerintah dan tunggakan dianggap lunas.

