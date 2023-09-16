Benarkah Shin Tae-yong Bisa Jadi PNS?

JAKARTA - Shin Tae-yong dikabarkan bisa menjadi PNS. Pernyataan tersebut disampaikan juga bukan tanpa alasan.

Dikarenakan Shin Tae-yong berhasil membuat sejarah dengan membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024.

BACA JUGA:

Melalui prestasi tersebut, pebulu tangkis Alwi Farhan menyarankan agar pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak seumur hidup dan diangkat menjadi PNS.

"Shin Tae-yong kontrak seumur hidup! Jadi PNS Jugakk," tulis Alwi lewat akunnya @alwifarhanhasny.

BACA JUGA:

Menurut Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce, salah satu syarat menjadi anggota PNS adalah seorang warga negara Indonesia (WNI).

Sementara, Shin Tae-yong merupakan Warga Negara Asing (WNA), sehingga tidak akan bisa Shin Tae-yong diangkat menjadi PNS kecuali naturalisasi.