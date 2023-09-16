Gaji Rp6 Juta Bisa Beli Rumah Harga Berapa? Simak di Sini

Gaji Rp6 juta bisa beli rumah harga berapa (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Gaji Rp6 juta bisa beli rumah harga berapa? Pertanyaan seperti ini sering muncul di kalangan milenial yang ingin segera memiliki hunian pribadi.

Pasalnya, saat ini harga properti kian melambung, terlebih di kota-kota besar di Indonesia. Kendati demikian, bukan tidak mungkin Anda bisa membeli rumah dengan pendapatan sekitar 6 jutaan. Apalagi jika Anda masih single dan tidak memiliki cicilan lain.

Lantas, gaji Rp6 juta bisa beli rumah harga berapa?

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/9/2023), dengan gaji 6 jutaan Anda sudah bisa membeli rumah seharga 200-300 jutaan dengan menggunakan sistem KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Namun, perlu diketahui dengan gaji tersebut Anda tidak bisa mengambil KPR bersubsidi.

Sebagai contoh yang diambil dari simulasi angsuran KPR bank Mandiri, seseorang dengan gaji 6 juta bisa mengambil limit kredit maksimal senilai Rp306.724.587 dengan cicilan Rp3.300.000 per bulan.

Dengan catatan, simulasi tersebut diambil dalam jangka waktu kredit selama 12 tahun dan suku bunga 7.88% fixed 10 tahun.

Anda tentunya bisa mencari bank lain dengan suku bunga lebih rendah atau sesuai dengan kemampuan Anda.