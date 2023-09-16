Cek Daftar 288 Pinjol Ilegal Terbaru

JAKARTA - Cek daftar 288 pinjol ilegal terbaru. Daftar pinjol ilegal ini ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) bersama Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sepanjang bulan Agustus 2023.

Dari 288 pinjol ditemukan 243 entitas dan 45 konten pinjaman online melalui aplikasi, media sosial, dan website. Satgas PAKI juga mendapati 15 konten pinjaman pribadi (pinpri) ilegal yang berpotensi melakukan penyebaran data pribadi.

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjaman online. Pastikan memeriksa kredibilitas perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Cek daftar 288 pinjol ilegal terbaru yang telah diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 yang dirangkum Okezone, Sabtu (16/9/2023).

Daftar Pinjaman Online Ilegal

- KSP Dana Cepat Pinjaman - Hint

- Easy Uang Pinjaman Online Tips

- Uang Teman Pinjaman Dana-Clue

- Dompet Mangga Pinjaman Clue

- DanaMu Pinjaman Online - Info

- Dompet Super Pinjaman - Tips

- Pinjaman Hoki Pinjol Cair Hint

- Kredit Eksklusif Pinjaman Clue

- Danaku Pinjaman Online - Clue

- Dompet Beruntung Pinjaman Tips

- Dewa Penolong Pinjaman Tips

- Dana Fortuna Pinjaman - Clue

- Duit Pintar Pinjaman Cair Hint

- Uang Plus Pinjaman Online Clue

- Go Rupiah Pinjaman Online Tips

- Uang Pintek Pinjaman - Clue

- Bahagia Loan Pinjaman - Tips

- Sinar Rupiah Pinjaman - Tips

- Q Dana Pinjaman Online - Clue

- Dana Kilat Pinjaman Online Tip

- Gogo Uang Pinjaman Online Clue