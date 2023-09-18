Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking November, Hotel hingga Sekolah di IKN Beroperasi 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:30 WIB
<i>Groundbreaking</i> November, Hotel hingga Sekolah di IKN Beroperasi 2024
Pembangunan IKN Nusantara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAHotel hingga sekolah di IKN Nusantara siap groundbreaking pada November 2023. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan ada 4 investor dari dalam negeri yang siap melakukan groundbreaking di IKN.

Bambang menargetkan bangunan dari para investor tersebut bisa mulai beroperasi dan dikomersilkan pada pemindahan pusat pemerintahan tahap awal yakni 2024.

"Groundbreaking itu persyaratannya bagi mereka yang mau melakukan konstruksi, kita prioritaskan mereka (Groundbreaking) akan selesai pada tanggal 17 Agustus 2024, atau pada tahun 2024," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Senin (18/9/2023).

Adapun 4 investor yang akan melakukan groundbreaking pada bulan November 2023 itu terdiri dari Pakuwon Group yang akan mendirikan 3 hotel sekaligus, yaitu Westin, Four Points, dan Tribute Portfolio. Saat ini investor tersebut masih dalam proses alokasi lahan, dan kontribusi penyediaan sarana penghubung dengan transportasi umum.

Selanjutnya ada Vasanta Group yang saat ini dalam proses konfirmasi alokasi lahan dan kesiapan operasional tahun 2024. Vasanta juga bakal membangun hotel bintang 4 di IKN, terletak tidak jauh dari Istana Negara. Pembangunan hotel ini merupakan hasil kerjasama antara Vasanta Group dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita (BUO).

Kemudian ada Jambuwuluk Hotel and Resort yang saat ini juga sedang dalam tahap alokasi lahan dan kesiapan operasional di tahun 2024 mendatang. Jambuluwuk akan membangun hotel dan resort dengan estetika tradisional dan dilengkapi dengan kenyamanan modern yang merangkul keindahan alam sekitarnya.

