Uji Coba Taksi Terbang di IKN Dilakukan Sebelum HUT ke-79 RI

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:27 WIB
Uji Coba Taksi Terbang di IKN Dilakukan Sebelum HUT ke-79 RI
Uji coba taksi terbang di IKN sebelum HUT RI ke-79. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut bahwa uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Mohammed Ali Berawi di Kompleks DPR RI, Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (19/9/2023).

Ali menambahkan, terkait uji coba tersebut OIKN menyiapkan beberapa hal seperti landasan taksi terbang seperti helipad dan beberapa hal yang menunjang uji coba taksi terbang tersebut.

"Kita ini melakukan proof of concept yakni teknologi harus dibuktikan bahwa keandalan teknologi tersebut bagus," katanya.

Melalui Intelligent Transport System (ITS), mobil elektrik atau kendaraan otonom membawa penumpang ke helipad taksi terbang dan ini dilakukan hanya menggunakan satu aplikasi.

"IKN menerapkan ITS mulai dari kendaraan otonom, bus listrik dan seterusnya," kata Ali.

Ali menambahkan, moda taksi terbang ini masih dalam taraf pengembangan. Dia berharap sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa menguasai teknologi ini, dan perusahaan - perusahaan nasional yang diajak kerja sama bisa mengembangkan kapasitasnya untuk menguasai teknologi taksi terbang.

1 2
