Harga Minyak Dunia Kian Mahal, Kini Dekati USD95 per Barel

Harga minyak dunia naik hari ini. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Harga minyak dunia menguat setelah mendekati USD95 per barel di awal sesi akhir perdagangan, Selasa (19/9/2023).

Hal itu karena ekspektasi defisit pasokan yang berasal dari pengurangan produksi yang berkepanjangan oleh Arab Saudi dan Rusia serta lemahnya produksi minyak serpih melebihi kekhawatiran terhadap permintaan.

Patokan minyak global, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November, ditutup 50 sen lebih tinggi pada USD94,43 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah sempat mencapai level tertinggi sesi di USD94,45 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Oktober, terangkat 71 sen menjadi menetap di USD91,48 per barel di New York Mercantile Exchange. Demikian seperti dilansir Antara pagi ini.

Arab Saudi dan Rusia bulan ini memperpanjang pengurangan pasokan gabungan sebesar 1,3 juta barel per hari hingga akhir tahun.

Sementara itu, produksi minyak AS dari wilayah penghasil serpih terbesar juga diperkirakan turun selama tiga bulan berturut-turut pada Oktober ke level terendah sejak Mei 2023, menurut Badan Informasi Energi AS (EIA) dalam laporan bulanannya.