5 Tempat Membeli E-Materai Buat Daftar CPNS 2023

Tempat beli e-materai untuk CPNS 2023. (Foto: MPI)

JAKARTA - Lima tempat membeli e-Materai buat daftar CPNS 2023.

Materai merupakan alat validasi keabsahan untuk dokumen-dokumen penting sehingga memiliki nilai hukum.

Dalam rangka digitalisasi dokumen, Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk membuat e-Materai.

Bersamaan dengan itu, pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai 20 September-9 Oktober 2023

Saat ini, untuk melengkapi segala dokumen dan persyaratan dibutuhkan e-Materai. Hal ini dilakukan guna mendukung sistem seleksi full secara elektronik.

Untuk memudahkan calon pelamar memenuhi persyaratan menggunakan e-Materai, Peruri telah menyediakan layanan pembelian online materai digital.

Okezone telah merangkum lima reseller resmi yang telah digandeng Peruri yang bisa diakses secara online, Selasa (19/9/2023):