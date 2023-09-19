Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

45 Industri Diduga Jadi Sumber Polusi Udara Jabodetabek

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |09:20 WIB
45 Industri Diduga Jadi Sumber Polusi Udara Jabodetabek
45 industri diduga jadi sumber polusi udara Jabodetabek. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 45 industri terancam dikenai sanksi karena terindikasi menjadi sumber polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Ada 45 sekarang industri sudah kami datangi. Ada yang sudah kami kenakan sanksi perhentian ya kena sanksi administratif,” ungkap Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani dalam dialog FMB9, dikutip Selasa (19/9/2023).

 BACA JUGA:

Ridho mengatakan dari 45 industri sebanyak 21 di antaranya telah dilakukan penyegelan.

Kemudian, 9 telah dikenakan sanksi administratif, sebanyak 26 dalam proses sanksi administratif, 2 telah disiapkan penegakan hukum pidana.

“Saat ini dari 45 itu ya kami sudah melakukan penyegelanan itu 21 kami segel, termasuk dalam pengertian. Kami sudah kasih sanksi administratif 9. Proses sanksi administrasi 26, dan 2 kami siapkan untuk penegakan hukum pidana ya. Ada 10 lagi sedang proses. Ini langkah-langkah penghentian yang kami lakukan,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096380/antisipasi-dan-atasi-polusi-jakarta-kapan-ri-terapkan-bbm-standar-euro-4-YGKeVah5AC.jpg
Antisipasi dan Atasi Polusi Jakarta, Kapan RI Terapkan BBM Standar Euro 4?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/455/3086019/segini-polusi-jet-pribadi-dari-orang-super-kaya-dunia-melonjak-5-tahun-terakhir-DuEZoz5ibk.jpg
Segini Polusi Jet Pribadi dari Orang Super Kaya Dunia, Melonjak 5 Tahun Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065881/dprd-EAtW_large.jpg
Tekan Polusi di Jakarta, Anggota DPRD Kenneth Resmikan RTH Tanjung Duren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/320/2961357/tak-cuma-mobil-listrik-dan-pajak-motor-bbm-luhut-putar-otak-atasi-polusi-udara-CqbU26AFhD.jpg
Tak Cuma Mobil Listrik dan Pajak Motor BBM, Luhut Putar Otak Atasi Polusi Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/320/2956259/luhut-atasi-polusi-udara-di-jabodetabek-siap-siap-ada-aturan-baru-MBsUkLXM7t.jpg
Luhut Atasi Polusi Udara di Jabodetabek, Siap-Siap Ada Aturan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/320/2903766/antisipasi-polusi-udara-polytron-bagikan-ribuan-masker-dan-air-purifier-ke-anak-anak-H4RwJnqaEu.jpg
Antisipasi Polusi Udara, Polytron Bagikan Ribuan Masker dan Air Purifier ke Anak-Anak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement