HOME FINANCE HOT ISSUE

CPNS 2023 Dibuka 1 Hari Lagi, Ini Link, Syarat & Cara Daftarnya!

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:01 WIB
CPNS 2023 Dibuka 1 Hari Lagi, Ini Link, Syarat & Cara Daftarnya!
CPNS 2023 dibuka 1 hari lagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CPNS 2023 dibuka 1 hari lagi, ini link, syarat dan cara daftarnya. Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada 20 September 2023. Bagi Masyarakat yang ingin mendaftar diimbau untuk mempersiapkan segala persyaratannya.

Jadwal pendaftaran seleksi CPNS mundur dari semula yang ditetapkan pada 17 September 2023. Kendati demikian, calon peserta diharapkan telah menyiapkan seluruh dokumen serta mengecek kembali persyaratan yang diperlukan.

Bagi calon peserta seleksi yang hendak mendaftar berikut ini link, syarat dan cara daftarnya yang telah dirangkum Okezone, Selasa (19/9/2023).

Syarat Pendaftaran Seleksi CPNS & PPPK 2023

Sebelum mendaftar calon pelamar harus mencermati syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti di bawah ini:

• Warga Negara Indonesia (WNI)

• Usia 18 tahun hingga 35 tahun

• Tidak pernah dipenjara

• Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS, TNI, atau kepolisian.

. Tidak sedang menjadi CPNS, PNS, TNI, atau anggota partai politik

• Kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dibuka

• Sehat jasmani dan rohani

• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain sesuai ketentuan instansi

Dokumen-dokumen yang sekiranya dibutuhkan juga dapat dipersiapkan terlebih dahulu, seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman.

