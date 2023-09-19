Ingin Menyusul 10 Miliarder Investasi di IKN? Begini Caranya

JAKARTA - Pemerintah fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sudah ada investor kakap yang akan membangun sejumlah proyek besar di IKN.

Menurut data Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah ada 10 konglomerat yang siap berinvestasi di IKN seperti Budi Hartono hingga Boy Thohir.

Saat ini, investasi dari swasta menjadi motor utama penggerak pembangunan IKN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, pembiayaan infrastruktur IKN diklasifikasikan melalui APBN sebesar 20% dan sumber lain yang termasuk investasi dari swasta sebesar 80%.

OIKN juga menyebutkan, OIKN telah menerima 284 letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat berinvestasi di IKN. Pernyataan minat investasi itu berasal dari investor dalam maupun luar negeri.

Untuk menjembatani ketertarikan investor yang akan berinvestasi di IKN telah dibentuk The Nusantara Global Investors Initiative (NGII).

Saat ini NGII tengah memfasilitasi perusahaan-perusahaan multinasional tertarik untuk berinvestasi di IKN.

"Saat ini kami memfasilitasi berbagai perusahaan multinasional untuk melihat secara langsung berbagai potensi investasi di IKN. Mereka berasal dari Eropa, Amerika, Perancis, Inggris, Jepang, Korea, Malaysia dan Tiongkok," ujar Public Relation Manager NGII Osagi Saputro dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (19/9/2023).