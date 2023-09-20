Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat, Tembus Level 7.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:17 WIB
IHSG Dibuka Menguat, Tembus Level 7.000
IHSG dibuka menguat hari ini. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini dibuka menguat 0,27% pada level 6.998 pada perdagangan Rabu (20/9/2023).

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks komposit terus menguat 0,32% dan menembus ke 7.002,91.

 BACA JUGA:

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 183 saham, 90 melemah dan 237 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp237 juta dari net-volume 259 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,49% di 969,813, indeks JII naik 0,6% di 575,188, indeks IDX30 menguat 0,54% di 502,259, dan indeks MNC36 menguat 0,4% di 369,302.

 BACA JUGA:

Sektor yang berada di zona hijau yakni energi 0,55%, barang baku 0,78%, industri 0,08%, non siklikal 0,36%, kesehatan 0,27%, keuangan 0,2%, teknologi 0,86%, infrastruktur 0,14%, transportasi 0,26%. Sedangkan yang melemah hanya sektor siklikal 0,26% dan properti 0,01%.

