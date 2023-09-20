Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MA Tolak PK, Antam Bakal Tempuh Jalan Hukum Baru ke Crazy Rich Surabaya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:10 WIB
MA Tolak PK, Antam Bakal Tempuh Jalan Hukum Baru ke <i>Crazy Rich</i> Surabaya
Antam bakal tempuh jalur hukum baru perkara sengketa emas 1,1 ton dengan Budi Said. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berniat untuk menempuh upaya hukum baru dalam kasus sengketa 1,1 ton emas dengan Budi Said.

Langkah ini akan dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) perseroan, sehingga memenangkan kasasi Budi Said.

 BACA JUGA:

"Perusahaan akan melakukan segala upaya hukum baru baik perdata atau pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Corporate Secretary Division Head ANTM, Syarif Faisal Alkadrie di Jakarta, Selasa, 19 September 2023.

Syarif menyebut bahwa tuduhan Budi Said kepada perseroan didasarkan pada tindakan oknum perusahaan yang menjanjikan harga diskon jual beli emas.

 BACA JUGA:

"Ini di luar wewenang dan aturan perusahaan," paparnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Budi Said, selaku pemilik PT Tridjaya Kartika Grup membeli ribuan kilogram emas melalui Eksi Anggraeni, yang merupakan marketing dari Butik Emas Logam Mulia Antam Surabaya senilai Rp3,5 triliun.

