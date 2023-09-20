Marak Barang Impor, Pemerintah Harus Hadir Lindungi UMKM dan Produk Lokal

JAKARTA - Ketua Bidang UMKM DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Alex Adam Putra menyatakan bahwa pemerintah harus hadir dalam melindungi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal dari serbuan barang import yang dijual melalui sosial media.

Hal tersebut disampaikan terkait keluhan dari para pedagang UMKM yang saat ini banyak mengeluhkan pasar mereka semakin sepi karena pengaruh dari produk-produk impor yang dipasarkan melalui media sosial seperti TikTok.

"Kalau perihal e-commerce zaman saat ini kita tidak bisa menolak ya. Itu suatu perubahan iklim yang itu kita harus menyesuaikan digitalisasi. Di mana produk luar yang membanjiri negeri kita perihal TikTok shop yang mematikan bidang UMKM kita," ujar Alex, Rabu (20/9/2023) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat.

Dia menyebutkan seharusnya sebelum TikTok Shop dan berbagai aplikasi masuk harusnya pemerintah telah membuat regulasi dan aturan yang membuat menguatkan UMKM.

"Jadi setiap produk yang masuk di bangsa kita negeri kita itu harus di filter atau disortir jadi tidak semua produk bisa membanjiri di UMKM kita," kata dia.