HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Link Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:01 WIB
Ini Link Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023
Ini link pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini link Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 yang resmi dibuka hari ini. Pemerintah membuka 572.496 formasi dalam seleksi CASN 2023 sebanyak 72 instansi pemerintah pusat dengan jumlah ASN 78.862 dan pemerintah daerah 493.643 ASN.

Sebelum mengikuti seleksi pendaftaran CPNS dan PPPK 2023, calon peserta wajib membuat akun terlebih dahulu. Dengan cara membuka link pendaftaran CPNS 2023 lewat situs SSCASN BKN.

Berikut link pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 yang dapat diakses melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Kemudian ikuti langkah-langkah ini dalam membuat akun SSCASN.

1. Kunjungi laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun atau http://sscasn.bkn.go.id

2. Pilih menu "Buat Akun"

3. Isikan NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor handphone, e-mail aktif, kode captcha, dan klik "Lanjutkan"

4. Setelah itu, akan muncul formulir yang meminta data-data pribadi, termasuk mengunggah foto KTP dan swafoto

5. Buat password yang nantinya digunakan untuk login

6. Pastikan telah mengisi semua data dengan lengkap dan benar sebab data yang telah disimpan tidak bisa diperbaiki atau diubah

7. Masukkan kode captcha yang tertera dan klik "Lanjutkan"

8. Selanjutnya lakukan pengecekan ulang data, sebelum mengakhiri pendaftaran akun pastikan data benar dan swafoto jelas

9. Tekan tombol "Iya" dan pendaftaran selesai.

