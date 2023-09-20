Dana Asing Rp17,7 Triliun Kabur Tinggalkan Pasar SBN RI

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja pasar keuangan domestik dipengaruhi sentimen global. Pasalnya, ada kecenderungan investor yang masih wait and see menahan capital inflows (arus modal masuk) di pasar saham dan SBN serta mendorong kenaikan yield SBN.

"Apresiasi nilai tukar Rupiah masih terjaga, namun cenderung tertekan, menguat 2,3% year-to-date (ytd)," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Dia mencatat indeks dolar AS (USD) kembali bergerak positif seiring perbaikan rilis data ekonomi AS.

"Dalam 2 bulan terakhir, pasar SBN domestik mengalami outflow hingga mencapai Rp17,7 triliun. Namun, secara ytd, masih tercatat inflow sebesar Rp75,3 triliun," ucap Sri.

Pada bulan Agustus 2023, ada outflow Rp8,9 triliun dan hingga 14 September lalu, terdapat outflow Rp8,8 triliun. Hal senada juga terjadi di pasar saham.