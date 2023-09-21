Ternyata Ini Alasan Abang Ojol Sering Ngetem di Stasiun

JAKARTA - Ojek online (ojol) sering terlihat ngetem di stasiun. Saat ini ojol juga telah jadi kebutuhan yang melekat bagi warga Indonesia khususnya di Ibu Kota.

Melalui banyak penawaran yang ditawarkan dan berbekal berbagai promo‘bakar duit’ aplikator, pengguna bisa sampai ke tempat tujuan dengan harga lebih murah dari moda transportasi lain.

Ojol sering sekali ngetem di tempat keramaian untuk menjadi sorotan warga. Perbandingan tarif ojol ini juga lumayan signifikan dibanding dengan ojek pangkalan.

Tempat keramaian yang sering dijadikan lokasi mangkal ojol, salah satunya adalah stasiun kereta api. Akhir - akhir ini banyak sekali stasiun kereta api yang menjadi pusat ojol untuk mengetem seperti Stasiun Tanah Abang, Manggarai, Palmerah dan Stasiun Juanda.

Lalu kenapa banyak ojol suka ngetem di stasiun?

Sebenarnya tidak ada alasan yang khusus mengenai ojol mengetem di stasiun. Hanya saja banyak dari mereka yang tidak tahu harus mangkal dimana, karena pasalnya mereka tidak memiliki pangkalan khusus seperti layaknya ojek pangkalan. Maka dari itu sebagian dari ojol akan mencari tempat mangkal yang biasanya banyak di kunjungi oleh orang-orang, yaitu seperti stasiun kereta.

Stasiun kereta api menjadi salah satu tempat keramaian yang biasa dikunjungi orang - orang. Orang yang menggunakan kereta juga ternyata tidak sepenuhnya penduduk Jakarta. Mereka biasanya pendatang dari kota atau daerah lain yang bekerja atau bersekolah, seperti dari Depok atau Bogor misal.

Selain itu, banyak juga penduduk di Jakarta yang memang tidak memiliki kendaraan, sehingga mereka akan menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Bahkan ojek online pun akan menjadi pilihan mereka sebagai moda transportasi umum.