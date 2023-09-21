Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Jadi Tersangka Korupsi

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:14 WIB
Sumber Kekayaan Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Jadi Tersangka Korupsi
Sumber kekayaan Karen Agustiawan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sumber kekayaan Karen Agustiawan, eks Dirut Pertamina yang Jadi tersangka korupsi. Wanita yang lahir pada 19 Oktober 1958 memiliki harta kekayaan sebesar Rp 33.941.001.769. Hal itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2014.

Selain itu sumber kekayaan Karen Agustiawan, eks Dirut Pertamina yang jadi tersangka korupsi mengalami peningkatan.

Sebagai informasi, Mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Karen Agustiawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 19 September 2023 kemarin.

Karen ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina tahun 2011-2021.

Berikut ini sumber kekayaan Karen Agustiawan, eks Dirut Pertamina yang jadi tersangka korupsi

1. Tanah dan bangunan total senilai Rp21.246.014.016

-Tanah dan bangunan seluas 515 m2 dan 479 m2 di Kabupaten Bandung Barat yang berasal dari hasil sendiri, perolehan pada 2010 sebesar Rp1.316.869.000.

-Bangunan seluas 229,6 m2 di Kota Jakarta Selatan yang berasal dari hasil sendiri perolehan 2010 sebesar Rp3.994.063.289.

