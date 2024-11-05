Ini Janji Simon Aloysius Mantiri Usai Jadi Dirut Pertamina

JAKARTA - Simon Aloysius Mantiri telah resmi diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin 4 November 2024 kemarin.

Keberlanjutan kepemimpinan Pertamina dari Nicke Widyawati kepada Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina dinilai menjadi energi baru memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan untuk semakin kokoh mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional.

"Saya berkomitmen untuk membawa Pertamina menuju masa depan yang lebih baik, dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina," ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Instagram resmi Pertamina, Selasa (5/11/2024).

"Pertamina harus kita buat jauh lebih maju, lebih berkembang, dan lebih berjaya di masa depan," tambah Simon.

Simon menyebut dirinya tak menggantikan Nicke. Namun ia hanya pemegang tongkat estafet kepemimpinan setelah Nicke.