HOME FINANCE HOT ISSUE

Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%, BI Fokus ke Inflasi dan Rupiah

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:53 WIB
Tahan Suku Bunga Acuan 5,75%, BI Fokus ke Inflasi dan Rupiah
BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75%. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%. BI pun fokus pada laju inflasi dan nilai tukar Rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini sebagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0% plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024.

"Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar Rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global," terang Perry, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2023.

"Demikian pula, digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah," kata Perry.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

