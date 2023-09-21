Erick Thohir Rombak Direksi Pelni, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Nuraini Dessy W. sebagai Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham menyampaikan pengangkatan tersebut secara virtual melalui sambungan aplikasi Zoom Meeting, Jakarta, Kamis (21/9/2023)

SK pengangangkatan anggota direksi Pelni yang baru disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Opik Taupik menyampaikan Nuraini Dessy atau akrab disapa Dessy merupakan pejabat karir di Pelni dengan posisi terakhir sebagai Vice President.

"Ibu Dessy adalah salah satu srikandi terbaik Pelni dan manajemen yakin beliau dapat meneruskan dan mendukung pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan dan menghadirkan inovasi dan transformasi baru khususnya dalam bisnis angkutan penumpang Pelni," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023).