Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Direksi Pelni, Ini Susunan Terbarunya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:16 WIB
Erick Thohir Rombak Direksi Pelni, Ini Susunan Terbarunya
Menteri BUMN Erick Thohir rombak susunan direksi Pelni (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Nuraini Dessy W. sebagai Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

 BACA JUGA:

Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham menyampaikan pengangkatan tersebut secara virtual melalui sambungan aplikasi Zoom Meeting, Jakarta, Kamis (21/9/2023)

SK pengangangkatan anggota direksi Pelni yang baru disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arlaini.

 BACA JUGA:

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Opik Taupik menyampaikan Nuraini Dessy atau akrab disapa Dessy merupakan pejabat karir di Pelni dengan posisi terakhir sebagai Vice President.

"Ibu Dessy adalah salah satu srikandi terbaik Pelni dan manajemen yakin beliau dapat meneruskan dan mendukung pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan dan menghadirkan inovasi dan transformasi baru khususnya dalam bisnis angkutan penumpang Pelni," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement