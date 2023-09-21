Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Asyiknya Sri Mulyani Camping Bareng Jokowi dan Pak Bas, Habiskan Malam Jumat di IKN

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:29 WIB
Asyiknya Sri Mulyani Camping Bareng Jokowi dan Pak Bas, Habiskan Malam Jumat di IKN
Sri Mulyani nikmati Malam Jumat bersama Presiden Jokowi dan Pak Bas di IKN. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen kebersamaannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di IKN Nusantara, Kamis (21/9/2023).

Adapun yang menarik, ketiganya malah berkemah di sana pada malam Jumat.

 BACA JUGA:

Bahkan meski malam Jumat, rupanya Sri bersama Presiden dan Pak Bas sapaan akrabnya justru begitu menikmati kemah tersebut.

"Camping di IKN, menikmati nasi goreng dan durian," katany dikutip dari Instagram resmi @smindrawati malam ini.

 BACA JUGA:

Sri juga menyebut kalau dia baru tiba di IKN karena memenuhi undangan Pak Bas.

Halaman:
1 2
