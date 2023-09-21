Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Agen BRILink Cetak Transaksi hingga Puluhan Juta Rupiah per Hari

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:05 WIB
Kisah Agen BRILink Cetak Transaksi hingga Puluhan Juta Rupiah per Hari
Liviasari Merupakan Salah Satu Agen BRILink. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Liviasari merupakan salah pemilik Agen BRILink, di Jalan Citarum No 24, RT18/RW1, Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, 10150. Meski baru 5 tahun menjadi agen BRILink, Liviasari mampu mencetak transaksi harian hingga Rp40 juta.

Padahal modalnya tidak sampai bulan Rp10 juta, hanya di kisaran Rp9 juta.

Liviasari mengaku mengumpulkan uang Rp9 juta tetapi tidak genap Rp10 juta. Dari modal ini, digunakan untuk memenuhi syarat menjadi agen BRILink.

Dari syarat tersebut modal sudah digunakan Rp3 juta maka sisa tinggal Rp6 jutaan.

"Modalnya dipakai untuk buat spanduk, kemudian stiker di kaca agar memudahkan nasabah melihat layanan yang ada. Itu hampir Rp1 jutaan. Ya sisanya itu cashflow untuk mutar transaksi," ujar Ibu dua anak ini.

Diakuinya, waktu awal perputaran uang sangat sempit sebab dana tunai terbatas. Dia dibantu suami pergi bolak balik ke Bank BRI terdekat untuk setoran, sehingga bisa ditransaksikan lagi oleh pelanggan.

Selain itu, dirinya juga menyiapkan konsep yang berbeda sebagai agen BRILink. Hal ini karena banyaknya pemain, sehingga dibutuhkan pendekatan tersendiri agar pelanggan kembali melakukakn transaksi di gerainya.

Halaman:
1 2
