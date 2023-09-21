Konsorsium Aguan Cs Bangun IKN Rp40 Triliun Hari Ini, Berikut Daftar Proyeknya

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono sebut Konsorsium Aguan Cs bangun IKN Rp40 triliun. (Foto: MPI)

JAKARTA - Sebanyak 10 pengusaha dikabarkan mulai menanamkan modalnya Rp40 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan Konsorium Nusantara ini dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma.

Agung menjelaskan lewat konsorium tersebut, setidaknya 10 perusahaan lokal yang tergabung.

Di mana yang pertama ada Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Djarum dan Wings Group.

"Hari ini yang Groundbreaking ada di kawasan sumbu kebangsaan, di awali dengan hotel, tapi juga di area itu ada perkantoran hingga shoping mall," ujar Agung disela acara UEA - Indonesia Economic Business Forum 2023 di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

"Dari data yang mereka (konsorsium ASG) sampaikan, informasinya sekitar sampai dengan Rp40 triliun (nilai investasi)," sambungnya.