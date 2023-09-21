Tak Hanya Bangun Mal dan Hotel, Aguan Cs Bakal Garap Botanical Garden di IKN

JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilengkapi dengan pembangunan kebun raya atau botanical garden.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan Botanical Garden tersebut nantinya bakal dibangun oleh perusahaan patungan atau konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan lokal.

BACA JUGA:

Pembangunan Botanical Garden ini merupakan bentuk partisiptif dari para pelaku usaha, sebab tidak bisa mengambil keuntungan dari hasil pembangunan tersebut.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan 10 perusahaan tersebut adalah mereka yang melakukan groundbreaking breaking pada hari ini dengan total nilai investasi sebesar Rp40 triliun untuk membangun mall hingga perhotelan.

BACA JUGA:

Nilai tersebut sudah termasuk biaya yang akan dialokasikan untuk pembangunan botanical garden di IKN.

"Dari data yang mereka (konsorisium Nusantara) sampaikan informasinya sekitar sampai dengan Rp40 triliun (total investasi), kalau dari estimasi kita sekitar Rp20 triliun (untuk investasi) karena kita minta juga sebagai kontribusi membangun botanical garden," ujar Agung di sela-sela acara UEA - Indonesia Economic Business Forum 2023 di Jakarta, Kamis (21/9/2023).