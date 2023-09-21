Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tak Hanya Bangun Mal dan Hotel, Aguan Cs Bakal Garap Botanical Garden di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:39 WIB
Tak Hanya Bangun Mal dan Hotel, Aguan Cs Bakal Garap Botanical Garden di IKN
Aguan cs bakal bangun Botanical Garden di IKN. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilengkapi dengan pembangunan kebun raya atau botanical garden.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan Botanical Garden tersebut nantinya bakal dibangun oleh perusahaan patungan atau konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan lokal.

 BACA JUGA:

Pembangunan Botanical Garden ini merupakan bentuk partisiptif dari para pelaku usaha, sebab tidak bisa mengambil keuntungan dari hasil pembangunan tersebut.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan 10 perusahaan tersebut adalah mereka yang melakukan groundbreaking breaking pada hari ini dengan total nilai investasi sebesar Rp40 triliun untuk membangun mall hingga perhotelan.

 BACA JUGA:

Nilai tersebut sudah termasuk biaya yang akan dialokasikan untuk pembangunan botanical garden di IKN.

"Dari data yang mereka (konsorisium Nusantara) sampaikan informasinya sekitar sampai dengan Rp40 triliun (total investasi), kalau dari estimasi kita sekitar Rp20 triliun (untuk investasi) karena kita minta juga sebagai kontribusi membangun botanical garden," ujar Agung di sela-sela acara UEA - Indonesia Economic Business Forum 2023 di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement