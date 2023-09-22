Turun Rp3.000, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.077.000/Gram

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp3.000 di level Rp1.077.000 per gram pada perdagangan hari ini, Jumat (22/9/2023).

Pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga melemah Rp3.000 di level Rp957.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp588.500.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.160.000, dan 10 gram Rp10.265.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.995.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp508.820.000 dan Rp1.017.600.000.