Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp1.000, Berikut Rinciannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:53 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp1.000, Berikut Rinciannya
Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp1.000, menjadi Rp1.080.000 per gram pada perdagangan hari ini, Rabu (20/9/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga melemah Rp1.000 di level Rp960.000 per gram.

 BACA JUGA:

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp590.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.175.000, dan 10 gram Rp10.295.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.145.000.

 BACA JUGA:

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp510.320.000 dan Rp1.020.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190065/rupslb_antam-tNfx_large.jpg
Berikut Susunan Pengurus Baru Antam Usai RUPSLB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190058/rupslb_antam-CAol_large.jpg
RUPSLB, Untung Budiharto Jadi Dirut Baru dan Irwandy Arif Kembali Jabat Komut Antam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173302/laba_antam-n2qY_large.jpg
Berkat Hilirisasi, Antam Raup Laba Rp1,4 Triliun di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173269/bos_antam-6Kyf_large.jpeg
Bos Antam Ungkap Kelangkaan Emas Akibat Keterbatasan Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173252/bos_antam-zlo6_large.jpeg
Curhat ke DPR, Dirut Antam Ungkap Hambatan Produksi dan Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173248/emas_antam_impor-ZFCS_large.jpg
Antam Akui Impor 30 Ton Emas, Produksi Lokal Hanya 1 Ton per Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement