Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp6.000 per Gram, Termahalnya Jadi Segini

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp6.000, menjadi Rp1.081.000 per gram pada perdagangan hari ini, Selasa (19/9/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga menguat Rp6.000 di level Rp961.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp590.500.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.180.000, dan 10 gram Rp10.305.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.195.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp510.820.000 dan Rp1.021.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.