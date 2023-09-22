Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 61 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:27 WIB
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 61 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya
Kartu Prakerja Gelombang 61 dibuka hari ini. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 61 sudah dibuka siang ini, Jumat (22/9/2023).

Mengutip akun Instagram resmi Kartu Prakerja, yakni @prakerja.go.id, bagi kalian yang belum lolos pada Kartu Prakerja Gelombang 60 bisa mendaftarkan kembali.

 BACA JUGA:

“Siapa yang nungguin gelombang 61? Udah dibuka nih Sob! Yuk klik 'Gabung Gelombang' di dashboard Prakerja kamu?" tulis akun tersebut.

Kartu Prakerja sendiri adalah sebuah program pemerintah yang memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia.

Biasanya, Program ini dijalankan dalam bentuk gelombang atau tahapan.

Dalam hal ini juga, setiap gelombang akan merujuk pada periode waktu tertentu di mana peserta dapat mendaftar dan mengikuti program pelatihan yang disediakan.

 BACA JUGA:

Masing-masing gelombang di Prakerja ini memiliki batas waktu pendaftaran dan jadwal pelaksanaan yang ditentukan oleh pemerintah.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
