Ada Tiket Pesawat Murah Garuda Indonesia Mulai Rp1 Jutaan, Ini Rutenya

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk melalui program Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) kembali menawarkan potongan harga spesial sampai dengan 80%, promo ini berlaku baik perjalanan domestik maupun internasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, periode pemesanan mulai 22 berlaku pada September hingga 1 Oktober 2023. Adapun periode perjalanan berlaku hingga 31 Agustus 2024.

“Di tengah besarnya peran Indonesia sebagai tuan rumah dari berbagai jenis acara hingga kompetisi berskala internasional, termasuk MotoGP Mandalika yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, kiranya upaya yang dilakukan Garuda Indonesia saat ini dapat menumbuhkan minat masyarakat maupun wisatawan mancanegara untuk hadir langsung sekaligus menikmati potensi wisata alam dan budaya yang ada di Indonesia,” ujar Irfan melalui keterangan pers, Jumat (22/9/2023).

Perusahaan juga menghadirkan berbagai promo tambahan lainnya, tawaran ini dapat diakses secara daring melalui kanal resmi Garuda Indonesia baik website garuda-indonesia.com, mobile application Fly Garuda, contact center, dan berbagai online travel agent (OTA).

Pada pelaksanaan GOTF kali ini, pengguna jasa yang merupakan nasabah kartu kredit Bank Mandiri berkesempatan mendapatkan potongan harga tambahan sebesar Rp400.000 dengan memasukkan kode promo GOTF hingga kemudahan cicilan 12 bulan melalui pembelian di website Garuda dan aplikasi FlyGaruda.

Sementara itu, anggota Garuda Miles yang menukarkan milesnya (redemption) menjadi tiket penerbangan melalui aplikasi FlyGaruda dan website Garuda selama periode GOTF berlangsung, berkesempatan mendapatkan miles back sebesar 20%.