Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Tiket Pesawat Murah Garuda Indonesia Mulai Rp1 Jutaan, Ini Rutenya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:42 WIB
Ada Tiket Pesawat Murah Garuda Indonesia Mulai Rp1 Jutaan, Ini Rutenya
Tiket pesawat murah Garuda Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk melalui program Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) kembali menawarkan potongan harga spesial sampai dengan 80%, promo ini berlaku baik perjalanan domestik maupun internasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, periode pemesanan mulai 22 berlaku pada September hingga 1 Oktober 2023. Adapun periode perjalanan berlaku hingga 31 Agustus 2024.

 BACA JUGA:

“Di tengah besarnya peran Indonesia sebagai tuan rumah dari berbagai jenis acara hingga kompetisi berskala internasional, termasuk MotoGP Mandalika yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, kiranya upaya yang dilakukan Garuda Indonesia saat ini dapat menumbuhkan minat masyarakat maupun wisatawan mancanegara untuk hadir langsung sekaligus menikmati potensi wisata alam dan budaya yang ada di Indonesia,” ujar Irfan melalui keterangan pers, Jumat (22/9/2023).

Perusahaan juga menghadirkan berbagai promo tambahan lainnya, tawaran ini dapat diakses secara daring melalui kanal resmi Garuda Indonesia baik website garuda-indonesia.com, mobile application Fly Garuda, contact center, dan berbagai online travel agent (OTA).

 BACA JUGA:

Pada pelaksanaan GOTF kali ini, pengguna jasa yang merupakan nasabah kartu kredit Bank Mandiri berkesempatan mendapatkan potongan harga tambahan sebesar Rp400.000 dengan memasukkan kode promo GOTF hingga kemudahan cicilan 12 bulan melalui pembelian di website Garuda dan aplikasi FlyGaruda.

Sementara itu, anggota Garuda Miles yang menukarkan milesnya (redemption) menjadi tiket penerbangan melalui aplikasi FlyGaruda dan website Garuda selama periode GOTF berlangsung, berkesempatan mendapatkan miles back sebesar 20%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/320/3044847/bos-garuda-setuju-usulan-kemenhub-turunkan-harga-tiket-pesawat-M27DaejMRP.jpg
Bos Garuda Setuju Usulan Kemenhub Turunkan Harga Tiket Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/320/3038290/garuda-indonesia-diskon-harga-tiket-pesawat-hingga-80-ini-daftar-rutenya-CSKow4XQkm.jpg
Garuda Indonesia Diskon Harga Tiket Pesawat hingga 80%, Ini Daftar Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/320/3026850/rute-penerbangan-diubah-garuda-indonesia-siapkan-kompensasi-ke-jamaah-haji-DqHxD8cO9a.jpg
Rute Penerbangan Diubah, Garuda Indonesia Siapkan Kompensasi ke Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/320/2932402/garuda-indonesia-siapkan-102-pesawat-pada-libur-nataru-QlfqiUDgPh.jpg
Garuda Indonesia Siapkan 102 Pesawat pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/320/2891156/garuda-indonesia-gandeng-induk-airasia-perkuat-ekosistem-aviasi-global-ykWtk6t9xx.jpg
Garuda Indonesia Gandeng Induk AirAsia Perkuat Ekosistem Aviasi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/320/2870195/bentuk-aliansi-lebih-baik-dibanding-merger-garuda-indonesia-citilink-dan-pelita-air-ini-alasannya-29TyHzGerK.jpg
Bentuk Aliansi Lebih Baik Dibanding Merger Garuda Indonesia-Citilink dan Pelita Air, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement