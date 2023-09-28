Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Garuda Indonesia Gandeng Induk AirAsia Perkuat Ekosistem Aviasi Global

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |10:39 WIB
Garuda Indonesia Gandeng Induk AirAsia Perkuat Ekosistem Aviasi Global
Garuda Indonesia kerja sama dengan Induk Perusahaan AirAsia. (Foto: Garuda Indonesia)
JAKARTA - Garuda Indonesia Group jajaki kerja sama denga Capital A, induk perusahaan dari maskapai berbiaya hemat terkemuka di Asean, AirAsia.

Kerja sama ini dalam rangka mendukung penguatan ekosistem aviasi global pasca pandemi. Kemitraan antara kedua entitas dijajaki pada perluasan jaringan di lini usaha jasa penerbangan komersial berbiaya hemat, AirAsia dan Citilink, usaha layanan logistik, Teleport dan Garuda Indonesia Cargo, hingga layanan Maintenance Repair and Overhaul (MRO) bersama Asia Digital Engineering (ADE) milik Capital A dan anak usaha Garuda Indonesia Group, yakni GMF AeroAsia.

 BACA JUGA:

Adapun kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta, bersama dengan President & Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, CEO Capital A, Tony Fernandes

“Kita saat ini sedang menjadi saksi dari kemitraan luar biasa antara dua perusahaan terkemuka di Asean, yang dicintai oleh jutaan orang karena value, kualitas, serta pilihan layanan terbaik yang ditawarkan. Hubungan baik kami dengan Garuda telah bermula ketika Citilink bergabung dalam aplikasi airasia Superapp. Kami sangat bersemangat untuk terus memperkukuh relasi ini dengan menggabungkan kekuatan serta sumber daya yang kami miliki untuk menambah pengalaman terbaik bagi masyarakat," kata Tony dalam keterangan resmi, Kamis (28/9/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian Irfan mengatakan bahwa langkah kolaborasi ini menjadi penanda penting terhadap optimisme outlook industri aviasi yang bergerak semakin progresif.

“Kami percaya pasca pandemi, kolaborasi bersama ekosistem aviasi menjadi sebuah keniscayaan untuk terus dioptimalkan. Berangkat dari komitmen tersebut, kolaborasi bersama dengan Capital A ini kami harapkan tidak hanya dapat memberikan pondasi outlook bisnis yang semakin solid bagi kedua perusahaan namun juga dapat memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan terbaik bagi masyarakat”, jelas Irfan.

Dia menenkan soal bBerbagai inisiatif yang dilaksanakan Garuda Indonesia Group melalui kolaborasi bersama berbagai mitra strategis, termasuk Capital A menjadi sebuah manifestasi bagi komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama menghadirkan ekosistem usaha industri aviasi yang semakin agile dan adaptif menjawab tantangan kinerja industri penerbangan global serta menghadirkan greater impact atas keberadaan pelaku sektor aviasi bagi masyarakat dunia.

Pilar pertama dari kemitraan transformasional ini adalah MoU interlining antara AirAsia dengan Citilink, yang ditandatangani hari ini oleh CEO Grup AirAsia, Bo Lingam, dan CEO Citilink, Dewa Kadek Rai. Sekaligus menandai layanan interline perdana bagi Grup Maskapai AirAsia, kerja sama ini siap memberikan akses tanpa batas bagi para pelaku perjalanan udara ke berbagai kota di Indonesia.

