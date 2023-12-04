Garuda Indonesia Siapkan 102 Pesawat pada Libur Nataru

Garuda Indonesia siapkan 102 pesawat untuk libur Nataru. (Foto: Garuda Indonesia)

JAKARTA - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyiapkan 102 pesawat untuk melayani pelayanan pada masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan kesiapannya dalam melayani penumpang pada momen Nataru.

"Jadi kalau ditanya kesiapan Garuda, kita sangat siap. Jadi 102 pesawat kita sediakan untuk masa peak season ini," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/12/2023).

Irfan mengatakan pihaknya menyediakan 10.762 penerbangan, naik 22% dibandingkan periode musim puncak tahun 2022/2023 dengan total 1,89 juta tempat duduk atau naik 30% dibandingkan.

"Ini merupakan gabungan dari penerbangan Garuda juga Citilink," katanya.

Adapun sebelumnya, memprediksi jumlah penumpang akan mengalami kenaikan sekitar 20-30% pada masa liburan natal dan tahun baru 2024.