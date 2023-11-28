Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Garuda Indonesia Siapkan 10 Ribu Kursi Penerbangan, Cek Rute dan Harganya

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |17:46 WIB
Garuda Indonesia Siapkan 10 Ribu Kursi Penerbangan, Cek Rute dan Harganya
Garuda Indonesia Siapkan 10 Ribu Kursi Penerbangan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Garuda Indonesia menyiapkan lebih dari 10.000 kursi penerbangan domestik dan internasional dengan potongan harga hingga 80%.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pembelian potongan harga berlaku untuk periode pemesanan tanggal 27 November-12 Desember 2023 dengan periode perjalanan hingga 26 November 2024.

Selain promo harga menarik, GOTF kali ini yang didukung penuh oleh Bank Mandiri sebagai bank partner juga menghadirkan berbagai promo tambahan lain seperti diskon tambahan hingga Rp2.500.000 untuk transaksi yang dilakukan dengan Mandiri Kartu Kredit.

Berbagai penawaran tersebut dapat diakses melalui website Garuda Indonesia (www.garuda-indonesia.com), mobile application Fly Garuda, Livin’ Sukha, dan online travel agent (OTA).

Irfan menambahkan, gelaran ini juga ditujukan untuk menyambut akhir tahun yang biasanya menjadi momentum istimewa bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan bersama keluarga ke berbagai destinasi atraktif.

"Untuk itu melalui penyelenggaraan GOTF kali ini tentunya kami mengharapkan masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih beragam jadwal penerbangan dengan harga yang lebih kompetitif dalam merencanakan perjalanan bersama keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Lebih lanjut, pada pelaksanaan GOTF Fase V ini, pemegang kartu kredit Bank Mandiri juga berkesempatan mendapatkan penawaran Flash Sale Discount hingga Rp2.500.000 (dengan memasukkan kode promo “GOTF”), serta kemudahan cicilan hingga 12 bulan. Benefit tersebut dapat diperoleh melalui pembelian di website Garuda dan aplikasi FlyGaruda.

Adapun bagi member Garuda Miles yang melakukan penukaran miles (redemption) menjadi tiket penerbangan menggunakan fitur Cash & Miles pada aplikasi FlyGaruda selama GOTF berlangsung, Garuda Indonesia akan memberikan miles back sebesar 30 persen. Selain itu, tersedia pula Welcome Bonus 600 miles bagi member baru GarudaMiles Junior, serta penawaran Diskon Spesial 12 Persen untuk pembelian bundling kartu “GarudaMiles Gold Privilege + 1212 Miles” yang memberikan benefit setara keanggotaan GarudaMiles Gold.

Sementara itu, di antara rute-rute yang menawarkan harga tiket penerbangan terbaik dengan diskon spesial GOTF kali ini adalah:

Rute Domestik :

Jakarta – Batam mulai dari Rp1,7 juta-an

Jakarta – Palangkaraya mulai dari Rp1,6 juta-an

Jakarta – Medan mulai dari Rp1,9 juta-an

Jakarta – Manado mulai dari Rp2,7 juta-an

Jakarta – Makassar mulai dari Rp1,9 juta-an

Jakarta – Denpasar mulai dari Rp1,7 juta-an

Jakarta – Jayapura mulai dari Rp4,7 juta-an

Jakarta – Labuan Bajo mulai dari Rp1,9 juta-an

Jakarta – Palembang mulai dari Rp1,1 juta-an

Jakarta – Sorong mulai dari Rp2,1 juta-an

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151213/garuda_indonesia-avFU_large.jpg
Garuda Indonesia Ungkap Alasan Buka Kembali Penerbangan Jakarta-Doha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130492/uang-tovj_large.jpg
Karyawan Garuda Indonesia Diduga Terlibat Sindikat Peredaran Uang Palsu, Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/320/3128267/garuda-NBT9_large.jpg
Garuda Indonesia Operasikan Jet GA-2, Ada Motif Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/320/3087488/erick-thohir-ingin-garuda-indonesia-jadi-agregator-pesawat-wxmXVtVza8.jpg
Erick Thohir Ingin Garuda Indonesia Jadi Agregator Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086248/wamildan-jadi-dirut-garuda-singgung-pesawat-baru-KUbTSltWYj.jpg
Wamildan Jadi Dirut Garuda, Singgung Pesawat Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086209/profil-wamildan-tsani-dirut-garuda-indonesia-yang-baru-langsung-dipilih-prabowo-RoAGFNlzcN.jpg
Profil Wamildan Tsani, Dirut Garuda Indonesia yang Baru Langsung Dipilih Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement