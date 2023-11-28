Garuda Indonesia Siapkan 10 Ribu Kursi Penerbangan, Cek Rute dan Harganya

Garuda Indonesia Siapkan 10 Ribu Kursi Penerbangan. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Garuda Indonesia menyiapkan lebih dari 10.000 kursi penerbangan domestik dan internasional dengan potongan harga hingga 80%.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pembelian potongan harga berlaku untuk periode pemesanan tanggal 27 November-12 Desember 2023 dengan periode perjalanan hingga 26 November 2024.

Selain promo harga menarik, GOTF kali ini yang didukung penuh oleh Bank Mandiri sebagai bank partner juga menghadirkan berbagai promo tambahan lain seperti diskon tambahan hingga Rp2.500.000 untuk transaksi yang dilakukan dengan Mandiri Kartu Kredit.

Berbagai penawaran tersebut dapat diakses melalui website Garuda Indonesia (www.garuda-indonesia.com), mobile application Fly Garuda, Livin’ Sukha, dan online travel agent (OTA).

Irfan menambahkan, gelaran ini juga ditujukan untuk menyambut akhir tahun yang biasanya menjadi momentum istimewa bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan bersama keluarga ke berbagai destinasi atraktif.

"Untuk itu melalui penyelenggaraan GOTF kali ini tentunya kami mengharapkan masyarakat dapat memiliki pilihan yang lebih beragam jadwal penerbangan dengan harga yang lebih kompetitif dalam merencanakan perjalanan bersama keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Lebih lanjut, pada pelaksanaan GOTF Fase V ini, pemegang kartu kredit Bank Mandiri juga berkesempatan mendapatkan penawaran Flash Sale Discount hingga Rp2.500.000 (dengan memasukkan kode promo “GOTF”), serta kemudahan cicilan hingga 12 bulan. Benefit tersebut dapat diperoleh melalui pembelian di website Garuda dan aplikasi FlyGaruda.

Adapun bagi member Garuda Miles yang melakukan penukaran miles (redemption) menjadi tiket penerbangan menggunakan fitur Cash & Miles pada aplikasi FlyGaruda selama GOTF berlangsung, Garuda Indonesia akan memberikan miles back sebesar 30 persen. Selain itu, tersedia pula Welcome Bonus 600 miles bagi member baru GarudaMiles Junior, serta penawaran Diskon Spesial 12 Persen untuk pembelian bundling kartu “GarudaMiles Gold Privilege + 1212 Miles” yang memberikan benefit setara keanggotaan GarudaMiles Gold.

Sementara itu, di antara rute-rute yang menawarkan harga tiket penerbangan terbaik dengan diskon spesial GOTF kali ini adalah:

Rute Domestik :

Jakarta – Batam mulai dari Rp1,7 juta-an

Jakarta – Palangkaraya mulai dari Rp1,6 juta-an

Jakarta – Medan mulai dari Rp1,9 juta-an

Jakarta – Manado mulai dari Rp2,7 juta-an

Jakarta – Makassar mulai dari Rp1,9 juta-an

Jakarta – Denpasar mulai dari Rp1,7 juta-an

Jakarta – Jayapura mulai dari Rp4,7 juta-an

Jakarta – Labuan Bajo mulai dari Rp1,9 juta-an

Jakarta – Palembang mulai dari Rp1,1 juta-an

Jakarta – Sorong mulai dari Rp2,1 juta-an