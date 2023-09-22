Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Training Center Dibangun di IKN, Erick Thohir: Sejarah Baru Dinanti Pencinta Sepakbola

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:27 WIB
Training Center Dibangun di IKN, Erick Thohir: Sejarah Baru Dinanti Pencinta Sepakbola
Training Center Timnas dibangun di IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Pelatihan Nasional (Training Center) PSSI dan Timnas dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan fasilitas dasar tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan PSSI.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, pembangunan training center Timnas Sepak Bola merupakan wujud dari terobosan pemerintah dan PSSI. Menurutnya, saat ini adalah era kolaborasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Ini eranya terobosan dan kolaborasi, bukan jalan sendiri-sendiri, mulai Presiden, Menteri, hingga Federasi (PSSI),” ungkap Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (22/9/2023).

Pemerintah dan banyak pihak, lanjut Erick, ingin mewujudkan mimpi Timnas Indonesia agar bisa berprestasi di industri sepak bola dunia. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan fasilitas Timnas pun patut dilakukan.

“Kita semua ingin mewujudkan mimpi, untuk timnas Indonesia yang lebih berprestasi. Mohon doa dan kelancaran pembangunan Training Center Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara. Sejarah baru yang dinanti seluruh pencinta sepak bola akan segera terwujud, bismillah” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement