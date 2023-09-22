Training Center Dibangun di IKN, Erick Thohir: Sejarah Baru Dinanti Pencinta Sepakbola

JAKARTA - Pusat Pelatihan Nasional (Training Center) PSSI dan Timnas dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan fasilitas dasar tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan PSSI.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan, pembangunan training center Timnas Sepak Bola merupakan wujud dari terobosan pemerintah dan PSSI. Menurutnya, saat ini adalah era kolaborasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Ini eranya terobosan dan kolaborasi, bukan jalan sendiri-sendiri, mulai Presiden, Menteri, hingga Federasi (PSSI),” ungkap Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (22/9/2023).

Pemerintah dan banyak pihak, lanjut Erick, ingin mewujudkan mimpi Timnas Indonesia agar bisa berprestasi di industri sepak bola dunia. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan fasilitas Timnas pun patut dilakukan.

“Kita semua ingin mewujudkan mimpi, untuk timnas Indonesia yang lebih berprestasi. Mohon doa dan kelancaran pembangunan Training Center Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara. Sejarah baru yang dinanti seluruh pencinta sepak bola akan segera terwujud, bismillah” ucapnya.