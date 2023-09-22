Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pertamina Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:35 WIB
Pertamina Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN
Pertamina kembangkan pusat riset energi di IKN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal mengembangkan Sustainable Energy Center atau Pusat Energi Berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kolaborasi ini untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) pemerintah.

Pertamina Penandatanganan Nota Kesepahaman Pertamina dengan OIKN dilaksanakan, Jumat 22 September 2023. Penandatanganan dilakukan oleh Nicke Widyawati Direktur Utama Pertamina dan Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di sela kunjungan Presiden ke IKN.

Nicke Widyawati mengungkapkan pengembangan kawasan Pertamina Sustainable Energy Center berada dalam wilayah perencanaan 5 di IKN, dengan sejumlah fasilitas antara lain Pertamina Sustainability Academy, Pertamina Training Institute, Pertamina Research and Innovation Center for Sustainable and Low Carbon Technologies. Selain itu, Pertamina Vocational Education Center, Shared Green Infrastructure, Laboratorium, dan Sustainability Start-up Hub.

“Pertamina Sustainable Energy Center ini merupakan langkah untuk mendukung program NZE Pemerintah tahun 2060, di mana Pertamina mengembangkan pusat riset, green dan low carbon technology untuk Indonesia,” ujar Nicke, Jumat (22/9/2023).

Pertamina juga akan mengembangkan proyek Nature-Ecosystem Based Solution (NEBS) yang merupakan strategi memanfaatkan potensi alam IKN yang berada di kawasan hutan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk konservasi, restorasi dan pengelolaan ekosistem berkelanjutan di seluruh kawasan IKN. Dengan menggunakan energi dari hutan ini, kawasan IKN dapat menyumbang negative emission sehingga mempercepat target NZE.

Telusuri berita finance lainnya
