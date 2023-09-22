Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Jadi Menteri Pertama yang Tinggal di IKN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:33 WIB
Pak Bas Jadi Menteri Pertama yang Tinggal di IKN
Pak Bas jadi menteri pertama yang tinggal di IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN Nusantara. Saat ini pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN tengah digenjot pemerintah, sebelum dihuni pada 2024 mendatang.

Pernyataan ini diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat dirinya membagikan momen keakraban bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki alias Pak Bas, melalui video pendek di akun Instagramnya.

“Tau deh yang bakal jadi Menteri pertama yang tinggal di IKN,” ucap Erick, Jumat (22/9/2023).

Dari video pendek tersebut, nampak Basuki memeluk Erick Thohir dari belakang saat keduanya menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan infrastruktur dasar IKN, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mematikan pembangunan Istana Presiden masih sesuai rencana.

Presiden juga menegaskan, anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN tidak mengalami kendala. Pemerintah akan terus mendorong pembangunan sejumlah infrastruktur dari sektor swasta dan dunia usaha di Tanah Air.

Halaman:
1 2
