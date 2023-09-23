5 Fakta Agus Martowardojo Jadi Komut PLN, dari Bankir Kini Ngurus Listrik

JAKARTA - Nama Agus Marto di pekan ini menjadi perbincangan. Usai mantan Gubernur Bank Indonesia tak lagi jadi Komisaris Utama Bank BNI tapi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Agus Marto juga pernah menjadi Menteri Keuangan. Kala itu dirinya menggantikan Sri Mulyani.

Selain itu, Agus Marto juga menjadi Komisaris di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Okezone pun telah merangkum fakta menarik terkait Agus Marto dan rekam jejaknya:

1. BNI Rombak Komisaris

Erick Thohir menyetujui perubahan susunan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPSLB sepakat memberhentikan dengan hormat Agus DW Martowardojo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI dan digantikan oleh bankir senior Pradjoto yang sebelumnya menjabat Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI.

2. Agus Marto Jadi Komut BNI Sejak 2020

Agus Marto duduk di kursi komut BNI sejak Februari 2020.

3. Diangkat Jadi Komisaris Utama PLN

Kemudian, Agus Martowardojo ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero). Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Rabu 20 September 2023.