Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Agus Martowardojo Jadi Komut PLN, dari Bankir Kini Ngurus Listrik

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |07:24 WIB
5 Fakta Agus Martowardojo Jadi Komut PLN, dari Bankir Kini Ngurus Listrik
Fakta Agus Marto Jadi Komut PLN. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Nama Agus Marto di pekan ini menjadi perbincangan. Usai mantan Gubernur Bank Indonesia tak lagi jadi Komisaris Utama Bank BNI tapi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Agus Marto juga pernah menjadi Menteri Keuangan. Kala itu dirinya menggantikan Sri Mulyani.

Selain itu, Agus Marto juga menjadi Komisaris di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Okezone pun telah merangkum fakta menarik terkait Agus Marto dan rekam jejaknya:

1. BNI Rombak Komisaris

Erick Thohir menyetujui perubahan susunan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RUPSLB sepakat memberhentikan dengan hormat Agus DW Martowardojo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI dan digantikan oleh bankir senior Pradjoto yang sebelumnya menjabat Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI.

2. Agus Marto Jadi Komut BNI Sejak 2020

Agus Marto duduk di kursi komut BNI sejak Februari 2020.

3. Diangkat Jadi Komisaris Utama PLN

Kemudian, Agus Martowardojo ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero). Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Rabu 20 September 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/21/455/2520424/intip-sumber-kekayaan-agus-martowardojo-U8n72MZKJT.jpg
Intip Sumber Kekayaan Agus Martowardojo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/02/20/2099842/gubernur-bi-agus-marto-tingkatkan-penggunaan-rupiah-RuOaUQUphp.jpeg
Gubernur BI: Agus Marto Tingkatkan Penggunaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/02/20/2099806/kisah-agus-marto-jadi-bankir-saat-krisis-ekonomi-1998-RhEYpg9baC.jpeg
Kisah Agus Marto Jadi Bankir saat Krisis Ekonomi 1998
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/02/20/2099739/kunci-sukses-agus-martowardojo-yang-selalu-ingat-pesan-sang-ayah-OfEOjLpoYk.jpg
Kunci Sukses Agus Martowardojo yang Selalu Ingat Pesan Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/02/20/2099720/sri-mulyani-hingga-menko-luhut-penasaran-kisah-perjalanan-mantan-gubernur-bi-io6PRhq5Pv.jpg
Sri Mulyani hingga Menko Luhut Penasaran Kisah Perjalanan Mantan Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/10/320/2002380/mantan-gubernur-bi-agus-marto-jadi-komisaris-utama-tokopedia-jENi4kbafT.jpg
Mantan Gubernur BI Agus Marto Jadi Komisaris Utama Tokopedia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement