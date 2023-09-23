Kartu Prakerja Gelombang 61 Dibuka, Ini Persyaratannya

JAKARTA – Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 61 telah dibuka. Perhatikan persyaratannya sebelum mendaftar.

Seperti diketahui, Kartu Prakerja adalah sebuah program pemerintah yang memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan serta daya saing tenaga kerja di Indonesia.

Kartu Prakerja umumnya diperuntukkan bagi seorang yang belum mendapatkan pekerjaan, namun sedang aktif mencari pekerjaan baru. Program ini berjalan dengan bentuk gelombang.

Setiap gelombangnya akan merujuk pada periode waktu tertentu yang dalam praktiknya peserta dapat mendaftar dan mengikuti program pelatihan yang disediakan. Jumat ini gelombang pendaftaran kartu prakerja telah kembali dibuka dan sudah merupakan yang ke-61 kalinya sejak pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

"Siapa yang nungguin gelombang 61? Udah dibuka nih Sob! Yuk klik 'Gabung Gelombang' di dashboard Prakerja kamu?" seperti dikutip akun Instagram @prakerja.go.id dalam sebuah unggahannya.

BACA JUGA: Cara Daftar dan Syarat Kartu Prakerja Gelombang 60

Adapun masing-masing gelombang di Prakerja tersebut memiliki batas waktu pendaftaran dan jadwal pelaksanaan yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga para calon penerima kartu prakerja diharapkan bisa selalu memperhatikan dan mengikuti jadwal-jadwal yang sudah disiapkan.

Bagi pendaftar yang tidak lolos di gelombang sebelumnya sudah bisa mendaftarkan dirinya lagi di laman www.prakerja.go.id, secara mandiri mulai Jumat, 22 September 2023.