HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa yang Harus Dilakukan jika DC Pinjol Datang?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:03 WIB
Apa yang Harus Dilakukan jika DC Pinjol Datang?
Apa yang dilakukan jika DC datang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang harus dilakukan jika dc pinjol datang? Pertanyaan ini sering muncul seiring maraknya masyarakat yang tergiur untuk menggunakan jasa pinjol atau pinjaman online.

Dc (debt collector) atau penagih pinjaman biasanya akan dikirimkan oleh perusahaan pinjol untuk mendatangi nasabah, baik di rumah maupun kantor ketika mereka menunggak pembayaran hingga waktu tertentu.

Lantas, apa yang harus dilakukan jika dc pinjol datang? Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa tips yang mungkin berguna bagi Anda.

- Berusaha agar tidak panik

Saat tiba-tiba mendapati pihak dc datang ke kediaman atau kantor Anda, pastikan untuk tetap tenang dan jangan terlihat panik. Kendalikan emosi sebaik mungkin agar Anda bisa berpikir dengan kepala dingin.

- Tanyakan identitasnya

Setelah itu, Anda berhak menanyakan identitas dc tersebut mulai dari nama, siapa yang memberikan perintah penagihan, dan kontak pemberi tanggung jawab.

- Jelaskan alasan kenapa Anda terlambat membayar

Selanjutnya, Anda bisa menjelaskan alasan di balik keterlambatan pembayaran pinjaman. Pastikan Anda memberikan penjelasan dengan baik dan jangan menjanjikan apapun kepada dc. Pasalnya, jika Anda memberikan janji, proses penagihan bisa menjadi lebih rumit.

1 2
