5 Negara yang Terancam Resesi Selanjutnya, Indonesia Masuk Daftar?

JAKARTA – Lima negara yang terancam resesi selanjutnya. Resesi pada suatu negara memang sangat penting untuk dipahami dengan benar dan tepat. Pasalnya di tahun 2023, ada beberapa negara yang dibayang-bayangi ancaman resesi selanjutnya.

Tentu saja pemicu utama terjadinya resesi pada suatu negara yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil, bahkan cenderung mengalami penurunan selama beberapa bulan hingga tahunan. Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman bagi negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebab di mana para pihak Bank Sentral secara bersamaan akan menaikkan suku bunga untuk menyelamatkan ekonomi yang sedang mengalami inflasi.

Lantas negara apa saja yang terancam resesi selanjutnya di tahun 2023? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (23/9/2023).

5 Negara Yang Terancam Resesi Selanjutnya (H2)

1. Ekuador (Imbas Hutang Membeludak)

Negara pertama yang diprediksi mengalami ancaman resesi tahun 2023 adalah negara Ekuador. Hal ini diakibatkan karena negara satu ini terlibat hutang dalam jumlah besar yang berimbas pada kesulitan ekonomi rakyatnya. Akibatnya Presiden Ekuador kerap di demo dan didesak oleh masyarakatnya.

2. Mesir (Inflasi dan Virus Baru)

Negara kedua yang diprediksi akan terancam resesi yaitu negara Mesir. Hal itu berimbas dari berbagai sektor mulai dari inflasi, cadangan devisa buruk hingga munculnya wabah penyakit baru bernama Nipah yang banyak diderita masyarakat India hingga Mesir.

3. Argentina (Devaluasi)

Negara Argentina masuk dalam prediksi ancaman resesi selanjutnya ditahun 2023. Hal itu dikarenakan bahwa negara satu ini mengalami devaluasi mata uang. Tentu saja kondisi satu ini sangat menegangkan sebab inflasi yang diraskan oleh negara satu ini sempat mencapai 109 persen