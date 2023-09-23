Kenapa Driver Ojol Selalu Bilang Dikasih Bintang 5 Dong?

JAKARTA - Kenapa driver ojol selalu bilang “dikasih bintang 5 dong” menarik untuk dibahas. Saat ini layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain kian menjamur.

Hal ini terjadi karena kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Menariknya, seiring berkembangnya komunitas ojek online memunculkan beberapa hal baru yang mungkin masih asing di telinga orang awam.

Seperti munculnya istilah-istilah unik hingga permintaan driver ojol yang selalu bilang ‘dikasih bintang 5 dong’ kepada para pelanggan. Ternyata permintaan tersebut berkaitan dengan rating.

Rating sendiri merupakan bentuk penilaian yang diberikan penumpang kepada driver atas layanan yang diberikan. Penilaian atau rating tersebut biasanya berupa pemberian ‘bintang’ dari 1 hingga 5. Dimana semakin besar bintang yang diberikan maka mengindikasikan bahwa layanan driver ojek online semakin bagus dan pelanggan merasa puas.

Jumlah rating yang diberikan pelanggan juga dapat menentukan beberapa keuntungan yang didapatkan oleh driver. Seperti misalnya, semakin ratingnya bagus maka semakin banyak juga orderan yang masuk. Hal ini terjadi karena server ojek online akan merekomendasikan driver-driver dengan rating bagus kepada para pelanggannya. Dengan demikian, pendapatan driver ojek online juga akan meningkat.

Sebaliknya, jika driver ojek online mendapatkan rating buruk biasanya akan menghambat orderan yang masuk. Alhasil, penghasilan harian pun menjadi lebih sedikit.