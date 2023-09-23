Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Driver Ojol Selalu Bilang Dikasih Bintang 5 Dong?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:01 WIB
Kenapa <i>Driver</i> Ojol Selalu Bilang Dikasih Bintang 5 Dong?
Kenapa driver ojol selalu bilang dikasih bintang 5 dong (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Kenapa driver ojol selalu bilang “dikasih bintang 5 dong” menarik untuk dibahas. Saat ini layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain kian menjamur.

Hal ini terjadi karena kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Menariknya, seiring berkembangnya komunitas ojek online memunculkan beberapa hal baru yang mungkin masih asing di telinga orang awam.

Seperti munculnya istilah-istilah unik hingga permintaan driver ojol yang selalu bilang ‘dikasih bintang 5 dong’ kepada para pelanggan. Ternyata permintaan tersebut berkaitan dengan rating.

Rating sendiri merupakan bentuk penilaian yang diberikan penumpang kepada driver atas layanan yang diberikan. Penilaian atau rating tersebut biasanya berupa pemberian ‘bintang’ dari 1 hingga 5. Dimana semakin besar bintang yang diberikan maka mengindikasikan bahwa layanan driver ojek online semakin bagus dan pelanggan merasa puas.

Jumlah rating yang diberikan pelanggan juga dapat menentukan beberapa keuntungan yang didapatkan oleh driver. Seperti misalnya, semakin ratingnya bagus maka semakin banyak juga orderan yang masuk. Hal ini terjadi karena server ojek online akan merekomendasikan driver-driver dengan rating bagus kepada para pelanggannya. Dengan demikian, pendapatan driver ojek online juga akan meningkat.

Sebaliknya, jika driver ojek online mendapatkan rating buruk biasanya akan menghambat orderan yang masuk. Alhasil, penghasilan harian pun menjadi lebih sedikit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement