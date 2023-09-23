Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

8 Jembatan dari Zaman ke Zaman

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |22:01 WIB
8 Jembatan dari Zaman ke Zaman
8 jembatan dari zaman ke zaman (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Deretan jembatan dari zaman ke zaman yang menarik untuk diulas. Tiap jembatan pasti memiliki sejarah tersendiri.

Sebelumnya dari berbagai zaman, jembatan masih dibangun dengan kayu. Saat ini jembatan kebanyakan dibangun dari beton atau besi.

Melansir dari Instagram @pupr_binamarga, Sabtu (23/9/2023), berikut 8 jembatan dari zaman ke zaman.

jembatan

1. Zaman Purba

Pada zaman purba jembatan awalnya dibangun dengan sangat sederhana dan alami. Jembatan tersusun dari kayu atau batu besar yang melintang di atas sungai.

2. Zaman Mesopotamia (2200 SM)

Zaman mesopotamia, peradaban mulai membangun jembatan dengan batu bata yang dicampur bahan eksperimen. Bahan tersebut terdiri dari jerami, tanah liat, aspal, dan kerikil untuk menjadikannya lebih kuat.

3. Romawi Kuno (300 SM)

Masa romawi kuno teknologi telah berkembang sehingga jembatan dibangun dengan kayu, batu dan semen. Bentuk konstruksi jembatan menggunakan lengkung (arch).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
