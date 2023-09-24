Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Presiden Jokowi di IKN

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |11:01 WIB
Kadin Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Presiden Jokowi di IKN
Kadin serahkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 ke Presiden Jokowi. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyerahkan Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Peta jalan tersebut diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

 BACA JUGA:

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan dengan peta jalan ini, diharapkan segala inisiatif yang mengarah pada rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

“Peta jalan ini dibuat agar segala upaya, program, serta inisiatif dapat mewujudkan pencapaian visi pembangunan ekonomi Indonesia Emas 2045," kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Minggu (24/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, peta jalan tersebut dibuat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyusunannya dengan semangat gotong royong untuk masa depan sebagai negara maju, berisikan langkah-langkah konkret dengan metrik sebagai tolak ukur pembangunan.

Arsjad menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan cita-cita agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Indonesia juga diharapkan menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan pada produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

